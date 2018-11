20.7 பில்லியன் அமெரிக்க டொலர் மதிப்புவாய்ந்த Mahindra குழுமத்தின் ஒரு அங்கமான Mahindra & Mahindra Ltd மற்றும் முன்னிலை வகிக்கின்ற மோட்டார் வாகன மற்றும் கைத்தொழில் மசகு எண்ணெய் உற்பத்தி நிறுவனமான Lanka IOC ஆகியன இணைந்து, Mahindra Genuine Oil – Maximile இனை மீளறிமுகம் செய்து வைக்கின்றமை தொடர்பில் அறிவித்துள்ளன. “Maximile”என்ற வர்த்தகநாமத்தின் கீழ் பிரத்தியேகமாக Mahindra மோட்டார் வாகன உற்பத்திகளுக்கான பல்வேறு வகைப்பட்ட Lanka IOC என்ஜின் மற்றும் கியர் ஓயில் உற்பத்திகளை Mahindra இதன் மூலமாக வழங்குகின்றது. Ideal Group (Pvt) Ltd நிறுவனத்தின் பணிப்பாளர் சபை பிரதித் தலைவரான அரவிந்த டி சில்வா, Mahindra & Mahindra Ltd நிறுவனத்தின் சர்வதேச தொழிற்பாடுகளுக்கான (மோட்டார் வாகனங்கள்) வாடிக்கையாளர் சேவைப் பிரிவின் தலைமை அதிகாரியான கே ரவி, Mahindra & Mahindra Ltd நிறுவனத்தின் இலங்கைக்கான தலைமை அதிகாரியான சாகர் பாத்கம்கர், Ideal Motors நிறுவனத்தின் மோட்டார் வாகனப் பிரிவு பணிப்பாளரான சமிந்த வணிகரட்ண மற்றும் Lanka IOC நிறுவனத்தின் முகாமைத்துவப் பணிப்பாளரான ஷியாம் போஹ்ரா ஆகியோர் இந்த அறிமுக நிகழ்வில் கலந்து சிறப்பித்துள்ளனர். Mahindra & Mahindra Limited நிறுவனத்தின் பிரதித் தலைமை அதிகாரியான சஞ்சய் ஜாதவ் இந்நிகழ்வில் உரையாற்றுகையில்,

“முன்னணி மசகு எண்ணெய் வர்த்தகநாமமான Lanka IOC உடன் கைகோர்ப்பதையிட்டு நாம் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளோம். விசேடமாக தயாரிக்கப்பட்ட முன்னணி தரம் கொண்ட அசல் என்ஜின் ஓயில் உற்பத்திகள் Mahindra வாகனங்களின் நீண்ட கால பாவனை மற்றும் இயங்குதிறனுக்கு மிகவும் உகந்தவை. Lanka IOC உடனான பங்குடமையின் கீழ் அவர்களின் வலுவான நன்மதிப்பு, உயர் தரம் கொண்ட உற்பத்திகள் மற்றும் விசாலமான விநியோக வலையமைப்பு மற்றும் Ideal Motors உடன் நாடளாவியரீதியில் நாம் கொண்டுள்ள வலையமைப்பு மூலமாக பயனடைவதை நாம் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்துள்ளோம்” என்று குறிப்பிட்டார்.

Ideal Group (Pvt) Ltd நிறுவனத்தின் பணிப்பாளர் சபை பிரதித் தலைவரான அரவிந்த டி சில்வா நிகழ்வில் உரையாற்றுகையில், “கடந்த ஒரு தசாப்த காலமாக Mahindra நிறுவனத்துடன் நாம் பேணி வந்துள்ள உறவை முன்னிட்டு பெருமை கொள்கின்றோம். இன்று இலங்கையில் நாம் முதலிடத்தில் உள்ள பிக்-அப் வர்த்தகநாமமாகத் திகழ்வதுடன் 50,000 இற்கும் மேற்பட்ட Mahindra வாகனங்களை வீதிகளில் காண முடியும்.

Mahindra வாகனங்களின் அசல் இயங்குதிறனுக்கு நாம் அசலான அக்கறையையும் அவற்றின் மீது செலுத்த வேண்டும். Lanka IOC வழங்கும் Maximile அதே அக்கறையை வழங்குகின்றது. அது இயந்திரத்தின் பாவனைக் காலத்தை நீட்டித்து, துருப்பிடிப்பதைக் குறைத்து, நீண்ட கால பாவனையுடன் தொழிற்பாட்டுச் செலவையும் குறைக்க உதவுகின்றது” என்று குறிப்பிட்டார்.