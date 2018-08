'Building, Owning and Belonging' எனும் தலைப்பில் உரிமையாளர் அடிப்படையிலான வீடுகள் ளக்கட்டமைப்பு தொடர்பில் புத்தகமொன்றை ஐரோப்பிய ஒன்றியம் மற்றும் UN- bitat இணைந்துளியிட்டுள்ளன.

BMICH இல் 5 ஆவது முறையாக இடம்பெறவுள்ள COMPLAST கண்காட்சி

முழுமையான பிளாஸ்திக் கண்காட்சியான COMPLAST 2018, 5 ஆவது தடவையாகவும் இடம்பெறவுள்ளது. Smart Expos & Fairs India Pvt Ltd, இலங்கை பிளாஸ்திக் மற்றும் இறப்பர் நிலையம் (The Plastics & Rubber Institute of Sri Lanka - PRISL) ஆகியன இணைந்து ஏற்பாடு செய்வதுடன் கைத்தொழில் மற்றும் வர்த்தக அமைச்சு, இலங்கை கைத்தொழில் அபிவிருத்திச் சபை ஆகியவற்றின் ஆதரவுடன் இடம்பெறுகின்ற இக்கண்காட்சி ஆரம்ப நிகழ்வின் பிரதம அதிதியாக கைத்தொழில் மற்றும் வர்த்தக அமைச்சரான ரிசாத் பதியுதீன் கலந்து சிறப்பித்துள்ளார்.