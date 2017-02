கனேடியத் தமிழ்ச் சமூகத்தில் சிறுவர் துஷ்பிரயோகத்தைத் தடுக்கும் முயற்சியில் ‘அன்பு’!

கனேடியத் தமிழர்கள் மத்தியில் இடம்பெறும் சிறுவர் பாலியல் துஷ்பிரயோகங்களை வெளிச்சத்துக்குக் கொண்டு வரவும், அதன் மூலம் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தவும், பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு சட்ட மற்றும் உளவியல் ஆலோசனைகளையும் பெற்றுத் தரும் நோக்கிலும் ‘அன்பு’ (ANBU - Abuse Never Becomes Us) என்ற அமைப்பு ஒன்று உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது.