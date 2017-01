அமெரிக்காவிற்குள் இஸ்லாமிய தீவிரவாதிகள் வராமல் தடுத்தல் மற்றும் உள்நாட்டு பாதுகாப்பை பலப்படுத்துவதற்கு தேவையான அதிகாரத்தை பாதுகாப்புதுறைக்கு வழங்கும் ஆவணத்தில் அமெரிக்க ஜனாதிபதி கையெழுத்திட்டுள்ளார்.

அமெரிக்காவின் புதிய பாதுகாப்பு அமைச்சராக ஜேம்ஸ் மாட்டிஸ், நாட்டின் இராணுவ தலைமையகமான பென்டகனில் ஜனாதிபதி டொனால்ட் டிரம்ப் தலைமையில் பதவியேற்றார். அதன்போதே குறித்த ஆவணத்தில் அவர் கையொப்பமிட்டுள்ளார்.

குறித்த ஆவணத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளதாவது, அமெரிக்காவின் உள்ளக பாதுகாப்பை பலப்படுத்துவதற்கும், வெளியிலிருந்து வரும் இஸ்லாமிய தீவிரவாதிகளை வரவிடாமல் தடுப்பதற்குமான தடை உத்தரவையும், பாதுகாப்பு தரப்பிற்கு உயரிய அதிகாரமும் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. என அந்நாட்டு ஊடகங்கள் தகவல் பகிர்ந்துள்ளன.

இந்நிலையில் குறிப்பிட்ட ஏழு இஸ்லாமிய நாடுகளிலிருந்து அமெரிக்க வரவிருப்பவர்களுக்கு 30 நாட்கள் வரை விசா வழங்கப்படாமை மற்றும் உயரிய பாதுகாப்பு விதிகளை ஏற்படுத்தும் வரையில் அமெரிக்காவிற்குள் புனர்வாழ்வு பெறும் அகதிகளுக்கான அடைக்களத்தை ஒத்திவைத்தல் போன்ற திட்டங்களையும் டிரம்ப் நடைமுறைபடுத்தியுள்ளார்.

மேலும் நாட்டின் பாதுகாப்பை பலப்படுத்துவதற்காக (Protection of the nation from foreign terrorist entry into the United States) எனும் ஆவணங்களை தயாரித்துள்ளதோடு எதிர்காலத்தில் பல்வேறு திட்டங்களை அறிமுகப்படுத்துவதற்கு, அமெரிக்க பாதுகாப்பு தரப்பு தீர்மானித்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.