மட்டக்களப்பு, வாகரையில் அமைந்துள்ள கட்டுமுறிவுகுளம் கிராமத்தில் நீர் மற்றும் தூய்மையாக்கல் செயற்திட்டம் ஒன்றை முன்னெடுப்பதற்கு வேர்ள்ட் விஷன் லங்கா லிமிட்டெடுக்கு நிதி உதவியை வழங்கியிருந்தது.

3 மில்லியன் ரூபா நன்கொடையின் மூலமாக, வேர்ள்ட் விஷன் லங்கா அமைப்புக்கு சுமார் 220 குடும்பங்களுக்கு பாதுகாப்பான குடிநீர் வசதியை பெற்றுக் கொடுப்பதற்கு வாய்ப்புகள் வழங்கப்படும். இதில் 786 வயது வந்தவர்கள் மற்றும் 394 சிறுவர்கள் ஆகியோர் உள்ளடங்கியுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

கட்டுமுறிவுகுளம் கிராமத்தை பொறுத்தமட்டில் நீர் என்பது மாபெரும் பிரச்சினையாக அமைந்துந்நது. முழுக்கிராமத்துக்கும் பயன்படுத்தக்கூடிய வகையில் ஐந்து கிணறுகளும் இரு குழாய் கிணறுகளும் மாத்திரமே அங்கு அமைந்துள்ளன.

தேசிய நீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகாலமைப்பு சபையின் ஆலோசனைக்கமைய நிர்மாணிக்கப்பட்டுள்ள இந்த நீர் விநியோகத்திட்டம், வரட்சியான காலப்பகுதியிலும் இந்தக்கிராமத்தைச் சேர்ந்த குடும்பங்களுக்கு நீரைப்பெற்றுக்கொடுக்கக்கூடிய வகையில் அமைந்திருக்கும். இதன் காரணமாக இந்தப் பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த மக்கள் நீரைத்தேடி அலைய வேண்டிய அவசியமிருக்காது. கிராமத்தின் பாடசாலையும் நீர் மற்றும் தூய்மையாக்கல் வசதிகளை பெற்றுக்கொள்ளும். கைகளை கழுவிக்கொள்ளக்கூடிய பகுதியும் அமைந்துள்ளன.

Ford மோட்டர் கம்பனியின் ஆசிய பசுபிக் வளர்ந்து வரும் சந்தைகளுக்கான முகாமைத்துவ பணிப்பாளர் டேவிட் வெஸ்டர்மன் கருத்துத் தெரிவிக்கையில்,

“வேர்ள்ட் விஷன் லங்காவினால் முன்னெடுக்கப்படும் இந்த செயற்திட்டம் என்பது Ford இன் காப்பு மற்றும் சூழல் மானியங்கள் என்பதை பிரதிபலிக்கும் வகையில் அமைந்துள்ளது. உள்ளுர் சமூகங்கள் மத்தியில் தூய்மையான நீரை பெற்றுக் கொள்வதற்கான வாய்ப்பை வழங்கும் வகையில் அமைந்துள்ளது” என்றார்.

சமூகத்தைச்சேர்ந்தவர்களுடனான ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்த செயற்திட்டம் பூர்த்தி செய்யப்படும் என்பதுடன் அதன் உரிமையாண்மை என்பது சமூக அடிப்படையிலான நிறுவனங்களுக்கு மாற்றப்படும். அதன் மூலம் இத்திட்டத்தின் நீண்ட கால நிலைபேறாண்மை உறுதி செய்யப்படும்.

Future ஒடோமொபைல்ஸ் பிரைவட் லிமிட்டெட் பிரதம நிறைவேற்று அதிகாரி சமத் தென்னகோன் கருத்துத்தெரிவிக்கையில்,

“Ford என்பது சமூகத்துக்கு நேர்த்தியான பங்களிப்பை வழங்குவது தொடர்பில் ஈடுபாட்டைக் கொண்டுள்ளது. Future ஒடோமொபைல்ஸ் என்பது இலங்கையில் இந்த ஈடுபாட்டை வெளிக்கொண்டு வர முடிந்ததையிட்டு மிகவும் பெருமையடைகிறது. இந்த செயற்திட்டம் நீண்ட தூரம் பயணிக்கும் என நான் கருதுகிறேன். வாகரை பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த மக்களின் வாழ்க்கைத்தரத்தை மேம்படுத்தும் எனவும் எதிர்பார்க்கிறோம்” என்றார்.

வேர்ள்ட் விஷன் லங்கா லிமிட்டெடின் இடைக்கால தேசிய பணிப்பாளர் ஜொனதன் ஜோன்சன் கருத்துத் தெரிவிக்கையில்,

“Ford இடமிருந்து இந்த நிதி உதவியை பெற்றுக் கொண்டுள்ளதையிட்டு வேர்ள்ட் விஷன் திருப்தியடைகிறது. இது கட்டுமுறிவுகுளம் பகுதியைச் சேர்ந்த மக்களுக்கு நிவாரணமளிப்பதாக அமையும். வேர்ள்ட் விஷன் லங்கா என்பது தொடர்ச்சியாக நாடு முழுவதையும் சேர்ந்த இலகுவில் பாதிப்புறக்கூடிய சமூகங்களில் பணியாற்றி வருகிறது. Ford போன்ற நிறுவனங்கள் இதில் முக்கிய பங்களிப்பை வழங்கி வருகின்றன. அசல் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதில் நாம் நம்பிக்கை கொண்டுள்ளோம்” என்றார்.

இலங்கையில் காப்பு மற்றும் சூழல் மானிய நிகழ்ச்சி என்பதற்கமைய Ford இனால் பல்வேறு செயற்பாடுகளுக்கு உதவிகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. அண்மையில், ஜப்பான் அவசர அரச சார்பற்ற நிறுவனத்தினால் முல்லைத்தீவு மற்றும் கிளிநொச்சி மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த சமூகங்களின் தரத்தை மேம்படுத்தும் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றது. 2014 இல், Ford இனால் Field Ornithology Group of Sri Lanka (FOGSL) க்கு 20,000 அமெரிக்க டொலர்கள் வழங்கியிருந்தது. 2013 இல், நிறுவனத்தினால் The Tree Society of Sri Lanka மற்றும் ஆகிய இரு நிறுவனங்களுக்கு மொத்தமாக 15000 அமெரிக்க டொலர்கள் வழங்கப்பட்டிருந்தது. 2012 இல் "Fire Prevention in Knuckles Forest Reserve" செயற்திட்டம் இந்த திட்டத்தின் அங்குரார்ப்பண திட்டமாக தெரிவு செய்யப்பட்டிருந்தது.

வேர்ள்ட் விஷன் என்பது இலங்கை மக்களுக்கு மனிதாபிமான அடிப்படையில் சேவைகளை பெற்றுக் கொடுக்கும் வகையில் 1977 இல் ஸ்தாபிக்கப்பட்டிருந்தது. நாடு முழுவதிலும் அபிவிருத்தி மற்றும் நிவாரண செயற்பாடுகளை பெற்றுக்கொடுக்கிறது.

20 மாவட்டங்களில் 900 சிறு மேறபார்வை பிரிவுகளைச் சேர்ந்த 2500 கிராமங்களில் வேர்ள்ட் விஷன் தனது செயற்பாடுகளை முன்னெடுத்து வருகிறது. இதன் ஊடாக 300,000 சிறுவர்கள் மற்றும் அவர்களின் குடும்பத்தாருக்கு தாக்கங்கள் ஏற்படுத்தப்படுகின்றன.